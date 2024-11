Estrela de Ugly Betty decide deixar EUA após vitória de Trump: 'Devastada'

America Ferrera, 40, decidiu deixar os Estados Unidos e mudar-se para Londres com o marido, Ryan Piers Williams, 43, e os filhos, Sebastián, 6, e Lucía, 4.

O que aconteceu

A atriz tomou essa resolução em virtude da vitória de Donald Trump, 78, nas últimas eleições presidenciais. "A America sente repulsa pelo retorno de Donald Trump à presidência. Ela ficou devastada com a derrota da Kamala. Achava que o país no qual vive era melhor do que isso", afirmou uma fonte anônima ao jornal Daily Mail. "America vai seguir presente nos Estados Unidos, em suas lutas pela comunidade latina e pelas mulheres, mas estará [vivendo] do outro lado do oceano."

A educação dos herdeiros é outra razão primordial para Ferrera estar de partida do país onde nasceu e cresceu. "Ela quer que eles tenham as melhores oportunidades e estar em outro país é importante. Ela não está abandonando os Estados Unidos, mas apenas priorizando a vida e focando no que é importante para os filhos."