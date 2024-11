Surreal: Rudá terá destino pior do que a cadeia em 'Mania de Você'

Em "Mania de Você" (Globo), Rudá (Nicolas Prattes) vive como um fugitivo após ter sido apontado como principal suspeito da morte de Molina (Rodrigo Lombardi).

agora, após descobrir que Luma (Agatha Moreira) está em conluio com Mavi (Chay Suede), o sofredor pensa em ir para Portugal e recomeçar sua vida. Porém, não dará tempo disso acontecer.

Destino de Rudá

Com o término do namoro com Luma, Rudá e Viola se entregam à paixão. Os dois ficam juntos e protagonizam cenas quentes, que serão, em parte, visualizadas por Mavi através das câmeras de segurança.