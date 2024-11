Yasmin Brunet interpreta mulher traída em monólogo e ganha elogios na web

Yasmin Brunet, 36, surpreendeu a internet com sua evolução artística ao publicar em suas redes sociais um monólogo que protagonizou.

O que aconteceu

No vídeo de apenas 24 segundos, a 'sereia' interpreta uma mulher traída que diz poucas e boas ao namorado. "Você vai chorar de dor! A humilhação vai ser tanta que não vai restar alternativa pra você, a não ser subir num banquinho e se jogar da janela!", esbraveja a personagem, às lágrimas.

A gravação é fruto de um curso de interpretação a que Yasmin se submeteu recentemente. "Um trechinho do monólogo do meu último curso de atuação, Relatos Selvagens. Monólogo da corna, parte 1", especificou ela, no X (antigo Twitter).