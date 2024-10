Gabriela Spanic homenageia atriz de 'A Usurpadora' que faleceu: 'Vá em paz'

Gabriela Spanic, 50, lamentou em suas redes sociais o falecimento da atriz Jessica Jurado, 55, com quem atuou na novela mexicana "A Usurpadora" (1998).

O que aconteceu

A intérprete de Paola e Paulina afirmou ter boas lembranças da convivência com Jurado nos bastidores do folhetim. "Quero dar as condolências a todos os familiares e amigos de Jessica Jurado. Foi uma honra trabalhar com ela em 'A Usurpadora' e sempre a recordarei com muito carinho. Descanse em paz, Jessica!", declarou ela no último sábado (13), por meio do Instagram.

Vários dos seguidores de Spanic também lamentaram a perda da atriz. "Ela era uma boa atriz. Que sua alma encontre paz", escreveu um internauta, nos comentários da publicação. "Jessica Jurado era tão bela! Estava linda quando participou de 'A Usurpadora'", recordou outro.