Chico: Record erra ao não punir quebra de regras e perde rédeas do jogo

Peões estão quebrando regras em A Fazenda, e a Record perde as rédeas do jogo ao não determinar punições, opinou o colunista Chico Barney no Central Splash desta quarta-feira (6).

Para Chico, Gizelly e Zé Love "infectaram" a temporada com esse tipo de atitude. "O que estão fazendo em relação ao canabidiol, ao lance da abstinência do Yuri, mas já falaram também de Fernando, de remédio de não sei quem. É uma constante", destacou.



A gente não pode deixar de falar da Galisteu e da produção do programa, que dá o recado, mas não pensa em uma punição. 'Ah, vocês não podem falar de remédio e de doença'. Daí falam de remédio, falam de doença, e o que fazem? Nada.

Chico Barney

Em bate-papo com a apresentadora Bárbara Saryne, Chico ressaltou que os responsáveis pelo programa "perderam as rédeas".