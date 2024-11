Sem Sheherazade! Chico e Bárbara defendem casal no comando do Power Couple

Chico Barney diz que, se fosse usar nomes de medalhões, haveria outras boas opções. Bárbara Saryne opina o que faria de diferente e defende com Barney um casal apresentando o reality.

É a volta do Power Couple, faria de uma maneira mais repaginada e tiraria o voto do público e faria como a primeira edição que foi muito mais interessante com a vitória da Laura e do Jorge, ali era o casal power mesmo que vencia. Eu colocaria um casal na apresentação assim como a gente tem visto no Casamento às Cegas, na Ilha da Tentação. Seria legal colocar um casal e tem a Ana Hickmann com o Edu Guedes.

Bárbara Saryne

Chico Barney e Bárbara Saryne citam os seguintes outros casais que poderiam apresentar a nova temporada do Power Couple em 2025:

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

César Tralli e Ticiane Pinheiro

Taís Araújo e Lázaro Ramos