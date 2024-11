Raquel Brito volta a falar de coceira íntima: 'Mais limpa que muita gente'

"Eu imagino que fazem esses comentários afim de me colocar para baixo ou trazer uma pessiam imagem de uma coisa que eu não sou... E o pior é que cada comentário que só Jesus na causa. Tem pessoas que se preocupam mais com minha alergia do que eu mesma", completou.

A ex-peoa chamou a atenção sobre o caso quando estava confinada em A Fazenda 16 e demonstrava com frequência o incômodo íntimo. Ela deixou o reality rural depois de ser diagnosticada com miocardite aguada, uma inflamação no coração, e precisar de cuidados especiais para a sua recuperação.

