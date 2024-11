Saiba quem é Maria, esposa de Agnaldo Rayol; cantor foi casado por 50 anos

Agnaldo Rayol, que morreu aos 86 anos, era casado com Maria Gomes.

Quem é Maria?

Casados há mais de 50 anos, ela foi diagnosticada com Alzheimer em 2017. Agnaldo se dedicou a cuidar da saúde da esposa nos últimos anos. As informações são do jornal O Globo.

A vida de Maria foi mantida em privado. Agnaldo não chegou a comentar muitas vezes sobre o diagnóstico da companheira. Nos últimos meses, o cantor enfrentou alguns problemas de saúde, como pneumonia e contava com a ajuda de cuidadores em seu apartamento na região da zona norte de São Paulo, de acordo com a Quem.