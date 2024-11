Os 'homens mais sexy do mundo' que já têm filhos; confira lista

The Rock, capa da revista em 2016, é pai de três meninas, Jasmine, Tiana e Simone. A terceira, primogênita, já tem 23 anos e se dedica à luta livre, como o pai e o avô. Já as duas mais novas ainda são crianças. Elas nasceram da relação do ator com a atual mulher, Lauren Hashian.

David Beckham

David Beckham é casado com Victoria Beckham Imagem: Ronald Martinez/Getty Images

Ele tem quatro filhos com a Spice Girl Victoria Beckham: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. O astro do futebol britânico ganhou o título em 2015.

Chris Hemsworth