Mãe de Marília Mendonça se emociona em 3 anos da morte da cantora

Dona Ruth ainda citou o neto, Leo, 4, filho de Marília com o cantor Murilo Huff, 29. "Talvez seja um dia diferenciado para o mundo, né? Que presta homenagem, que sente muita falta. Mas, para mim, todos os dias eu sinto falta dela no sorriso do Léo. Eu sinto falta dela quando o Léo me abraça. Porque é um filho sem mãe e uma mãe sem a filha, né? Então a gente vai se consolando. Ele se consola em mim, eu me consolo nele e a gente vai vivendo. Mas hoje não é diferente para mim, não. Hoje é um dia normal, onde eu acordo, faço o meu exercício, faço a minha oração, trabalho, tudo normal. Esse dia não dói mais para mim, não, do que os outros, não".