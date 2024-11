Mulher de Vidal, acusado de estupro, estava em jogo antes de festa

Arturo Vidal, 37, foi acusado de agressão sexual.

O que aconteceu

Ídolo no Chile, onde atualmente defende o Colo-Colo, e ex-atleta do Flamengo, o jogador de futebol foi acusado nesta segunda-feira (4), de agressão sexual. O crime teria acontecido em uma festa dos jogadores do clube, em Santiago, depois da partida contra o Club Deportes Iquique no domingo.

No estádio, a mulher do atleta, Sonia Isaza, 36, estava presenta. Sonia chegou a postar alguns registros antes e durante o jogo, vencido por 3 X 0 pelo Colo-Colo. A musa fitness, que tem 3,5 milhões de seguidores, não se pronunciou sobre a denúncia até o momento.