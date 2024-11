Mania de Você hoje (4): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Cristiano (Bruno Montaleone) vai receber uma das piores notícias de sua vida em "Mania de Você" (Globo). Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira.

O que vai acontecer

Cida aconselha Luma a pensar em seu amor por Rudá. Luma mente para Rudá. Cristiano sofre um acidente na estrada, e a polícia encontra a carga que ele transportava. Iberê avisa a Mavi sobre o acidente de Cristiano. Luma conversa com Viola e defende Mavi. Viola convida Dhu para fazer um teste no Violeta. Michele visita Cristiano no hospital e descobre que ele será preso assim que receber alta.