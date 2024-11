Mani nega derrota em processo por reconhecimento de união estável com Davi

A assessoria de Mani Reggo, 41, negou que ela tenha sofrido uma derrota inicial no processo que move pelo reconhecimento de sua união estável com Davi Brito, 22, campeão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A equipe começou afirmando que não comentará os desdobramentos do processo em respeito ao sigilo de Justiça. "É importante informar que Mani e suas assessorias, de imprensa e jurídica, não farão declaração sobre fatos e documentos constantes do referido processo, cuja tramitação é sigilosa", informou a nota reproduzida pelo portal Metrópoles.

Ainda segundo o comunicado, nenhuma decisão judicial emitida até o momento prejudica Mani. "Recebida a petição inicial, a juíza reservou-se a apreciar os pedidos liminares após a defesa do réu. A contestação foi apresentada e, ato contínuo, foi proferido despacho intimando a parte autora para manifestação. Assim, o processo está aguardando a apresentação de réplica, e não há qualquer decisão proferida contra os interesses de Mani."