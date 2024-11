Na pandemia, Agnaldo Rayol cantou na sacada de seu apartamento em São Paulo

Agnaldo Rayol, que morreu nesta segunda-feira (4), aos 86 anos, surpreendeu os fãs ao cantar 'Ave Maria' na sacada de seu apartamento, em 2020.

O que aconteceu

Durante a pandemia da covid-19, o cantor emocionou os seus vizinhos ao cantar "Ave Maria" como forma de oração ao período de isolamento. Na ocasião, ele avisou: "Não é pra ter acúmulo de pessoas na porta, pois estamos de quarentena né, se tiver pessoas na porta e pessoas dentro dos carros, eu não cantarei!".

Os moradores do seu prédio e de outros em frente aplaudiram o artista e cantaram junto com ele "Ave Maria" e "Pai Nosso". Agnaldo morava no bairro de Santana, em São Paulo.