Juliette diz se questionar se precisa de tanta fama e dinheiro

Juliette ressaltou que essas decisões são tomadas a partir do autoconhecimento, de se questionar sobre a necessidade das coisas. "Precisa se conhecer muito bem para não se entregar demais. E e a troco de quê? Se é o que você quer mesmo, se precisa de toda essa atenção, todo esse dinheiro e toda essa fama. E o que você vai fazer com isso? Se questionar mesmo o valor dessas coisas e entender que a expectativa, principalmente de fama e rede social é muito sobre o outro, não é sobre mim. Por que eu vou me escravizar a uma expectativa do outro se no final das contas eles não estão nem olhando mesmo para mim? Sei separar muito bem isso".