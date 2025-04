Política e dinheiro: irmãos famosos que romperam relação em público

Os irmãos e agora ex-parceiros profissionais romperam publicamente por uma questão financeira. Emicida acusa Fióti de um suposto desvio de R$ 6 milhões da Laboratório Fantasma, empresa que eles criaram juntos e administravam em parceria até o final do ano passado.

Caso foi parar no Tribunal de Justiça de São Paulo. Após a exposição pública do desafeto, eles solicitaram uma pausa no processo para tentar um acordo amigável e a Justiça suspendeu o processo por dois meses para que os irmãos possam se acertar, ao menos no âmbito profissional.

Brooklyn e Romeo Beckham

David e Victoria Beckham posam com os filhos, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Imagem: Reprodução/Instagram

Os filhos de David e Victoria Beckham romperam a relação por causa de uma mulher. O estopim para a intriga entre os dois teria sido o fato de Brooklyn ter ficado incomodado após Romeo assumir namoro com Kim Turnbull, com quem ele já se envolveu antes do irmão.

Brooklyn atualmente é casado com Nicola Peltz. Entretanto, ele não gostou nenhum pouco de saber do envolvimento de Romeo com Kim, embora afirme não se tratar de uma questão de ciúmes. As informações são do TMZ.