Fã mostra foto inédita de Adriane Galisteu para Playboy 'vetada' por Senna

Senna pagou US$ 5 mil dólares na época para o ensaio não ser publicado. Esse seria o valor do cachê recebido por Galisteu e a revista acolheu o pedido do piloto.

Fotos do ensaio feito por Galisteu eram inéditas até agora. Isso porque o fã da apresentadora, Lucas Hit, do canal Central de Fãs Galisteu, encontrou registros desse ensaio enquanto organizava o acervo da apresentadora, a pedidos dela mesma.

Fã divulgou foto inédita da Galisteu para a Playboy. Na imagem, Galisteu aparece seminua, usando um sutiã branco e faz pose ao ser clicada pelo fotógrafo Drausio Tuzzolo, em uma marina de Guarujá, no litoral de São Paulo.

Adriane Galisteu voltaria a posar nua para a Playboy anos depois. O primeiro ensaio da apresentadora divulgado pela revista foi em agosto de 1995, mais de um ano depois da morte de Senna. Ela foi novamente capa da publicação em 2011 e admite que, em seu último ensaio, as fotos estavam "photoshopadas", ou seja, editadas com recursos tecnológicos.