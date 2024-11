Namorado de Sandy é acusado de fraude por plano de saúde

Decisão impede que instituto emita e fracione recibos e notas fiscais de supostos atendimentos de saúde prestados a beneficiários dos planos de saúde. O descumprimento acarretará multa de R$ 5 mil por infração, limitada a R$ 200 mil.

Justiça não aceitou o pedido de suspensão de todos os pedidos de reembolso, considerando que a medida poderia prejudicar pessoas que não fazem parte da ação. O médico e o instituto já foram citados.

Procurados pela reportagem, Pedro Andrade e SulAmérica Saúde não retornaram até o momento. O espaço segue aberto.

O namoro

Sandy em flagra com o namorado Pedro Andrade Imagem: Reprodução/Instagram

Namoro de Sandy e Pedro Andrade se tornou público em julho deste ano. De acordo com o colunista de Splash Lucas Pasin, a cantora visita o namorado com frequência no trabalho. Ela já foi vista algumas vezes no local.