Vivi Noronha se casou com MC Poze 6 dias antes de operação policial

Vivi usou um longo véu sobre um vestido branco de renda. Com detalhes brilhantes, vestido deixou os ombros da noiva à mostra.

Poze usou um terno bege, com gravata borboleta. O look do noivo combinou com o de seus padrinhos, como mostrado em seus stories dos bastidores do casamento. Ele também vestiu sapatos brancos.

Famosos estiveram presentes na celebração e registraram detalhes nas redes sociais. "Como é que nosso chefe está? Vai chorar não, hein, chefe? Sabe que eu te amo", disse o rapper Oruam, que acompanhou o casamento como um dos padrinhos de Poze e gravou um momento em que o noivo parece ficar emocionado com o evento.

IRMANDADE! Se liga no que o Oruam falou para o Poze no dia do seu casamento: ? pic.twitter.com/0FmOFHMMBd

Poze pediu Vivi em casamento no palco Espaço Favela, do Rock in Rio, em setembro.