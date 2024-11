Pai e filho? Rudá fica a um passo de desmascarar Nahum em 'Mania de Você'

No capítulo desta sexta-feira (1) de "Mania de Você" (Globo), Rudá (Nicolas Prattes) estranha ao ver Nahum (Ângelo Antônio) na casa de Moema (Ana Beatriz Nogueira).

Uma forte teoria indica que Nahum seja o pai biológico de Rudá, fruto de um relacionamento com Moema no passado, antes de ficar com Mércia (Adriana Esteves).

Ainda no mesmo capítulo: Mércia revela a Mavi que se chama Sônia, mas não conta ao filho o motivo. Viola escuta uma conversa entrecortada de Mavi mencionando a operação Portugal e Santiago.