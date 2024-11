Heidi Klum diz que usou fralda por baixo da fantasia de E.T para Halloween

Na publicação, Heidi contou disse que se inspirou um dos seus filmes favoritos para a fantasia de seu 25º Halloween. "Desde o momento em que comecei a imaginar minha fantasia para o 25º ano do #HeidiHalloween me inspirei em um dos meus filmes favoritos. Aos nove anos de idade na Alemanha, E.T. me apresentou à ideia de que existe vida fora do planeta Terra. Então, no último ano, todos nós nos reunimos para descobrir como colocar minha própria marca em um personagem tão icônico".

Ela ainda agradeceu ao marido por acompanhá-la no look. "Eu conheço E.T. queria ir para casa, mas espero que, se o filme acontecesse em 2024, meu extraterrestre favorito viesse à minha festa. Obrigada ao meu marido por ser sempre se vestir comigo ano após ano e obrigada ao melhor e mais talentoso time que pegou meu sonho mais louco e o transformou em realidade. Eu não poderia fazer isso sem você."

Heidi e Tom usaram um suporte que conectava o pescoço e a cabeça, impossibilitando que eles se mexessem muito dentro da fantasia. A cabeça deles ficava no pescoço do personagem.

O pescoço se movimentava por controle remoto. Para ficar no tamanho do E.T, eles ficaram ajoelhados. "Na verdade, pela primeira vez, foi projetado um designer completamente digital. Nós inovamos o jeito que foi feito, não só para o Halloween, mas para filmes", explicou Mike Marino, que é cineasta e designer de Prótese.