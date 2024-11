Grávida, Lexa descreve momentos de terror: 'Coloquei a mão na barriga'

Lexa, 29, contou detalhes dos momentos de terror durante tentativa de assalto na noite de quinta-feira (31), logo após deixar o SBT. A cantora, que está grávida do primeiro filho, participou da gravação do programa "Sabadou" com Virgínia.

O que aconteceu

Artista publicou um vídeo na manhã desta sexta-feira (1º). "Tomamos um susto ontem. Eu estou meio assim até agora [...] A gente estava saindo do SBT e aí a gente foi abordado por bandidos, que pararam a van e falaram: 'fica todo mundo dentro da van. Perdeu, perdeu.'"