Grávida, Lexa sofre tentativa de assalto à mão armada em São Paulo

Lexa, de 29 anos, sofreu uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira (31). A cantora foi pega de surpresa quando estava chegando em seu hotel em São Paulo, após sair da gravação do programa Sabadou com Virgínia, no SBT.

Na tarde desta quinta, Lexa anunciou nas redes sociais que está grávida de seu primeiro filho.

Quatro homens em um carro e uma moto abordaram o veículo que a cantora estava e apontaram armas para ela. Mas, assim que a reconheceram, recuaram e fugiram.