Bruno Gagliasso celebra beijo e sexo com outro homem em nova série

O ator Bruno Gagliasso comemorou a repercussão da cena do beijo gay que protagonizou na série 'Os Quatro da Candelária', que está sendo exibida na Netflix.

O que aconteceu

Bruno Gagliasso protagonizou uma cena de beijo e sexo com o ator Patrick Congo. As cenas estão no segundo episódio da série. "Para a galera que ficou triste na época da novela 'América', quando foi censurado o beijo do Júnior, por favor, assistam 'Os quatro da Candelária', na Netflix. Episódio 2, a partir de 22:07 minutos. De nada", escreveu Bruno no X (antigo Twitter).

Bruno relembrou que teve uma cena de beijo gay censurada na novela América, em 2005. Na ocasião, a cena foi gravada, mas cortada no último capítulo. "E sim, eu ainda guardo uma pequena mágoa por aquele beijo não ter sido exibido na época. Mas aí a gente foi lá e dobrou a meta e fez algo ainda maior em 'Os quatro da Candelária'. Quase 20 anos depois, sinto que agora posso encerrar esse assunto", finalizou Gagliasso.