Antônia Fontenelle detona Flavia Alessandra por ser musa do carnaval aos 50

Antônia Fontenelle voltou a atacar Flávia Alessandra na internet. No seu canal no YouTube, a influenciadora detonou a atriz por ser musa do carnaval aos 50 anos.

O que aconteceu

Flávia Alessandra será a musa da Salgueiro, aos 50 anos. Esse fato levou Fontenelle a atacar a atriz. "Flavia Alessandra é musa do Salgueiro. Ah, meu pai. Ela já tentou ser musa na Mangueira, não deu certo, acho que não quiseram. E agora, com 50 anos, vai ser musa do Salgueiro", atacou Antônia.

Fontenelle também criticou Flávia Alessandra na função de apresentadora. A atriz ao lado do marido Otaviano Costa apresentam o reality Ilha da Tentação, disponível no Prime Video. "Agora, quer ser apresentadora porque ela se identifica muito com a Hebe. P****, mano do céu... Ah, Deus, olha, vou te falar, misericórdia", disse a influenciadora.