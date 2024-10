Mudou de lado? Julia diz que aliados são 'sombras' e Sacha sofre injustiça

Julia ainda disse que Zé Love sempre foi seu "embate declarado". "Sempre foi o grande desafeto meu", diz. "Sacha foi meu aliado or muito tempo (…) e fiquei decepcionada".

A ex-peoa também disse que as aliadas estão "perdidas", com "medo" e tentando encontrar "seu lugar" na casa. "Não esperava que jogariam perto de Zé Love, não era de nossa coerência", disse. "Estão com um jogo um pouco equivocado".

Segundo ela, as peoas estão comprando uma briga que não é delas em um enredo "manipulado" —e por isso perdem autenticidade. "Viram até sombras dele [Zé Love] no jogo", disse.

A peoa, que assistiu à formação da roça desta terça (29), disse que Fernando e Flora foram "hipócritas" por criticar coisas "que fazem muito pior". Fora da casa, Julia disse ter visto trechos em que ambos os peões se mostraram falsos com ela.