'Mania de Você': Mavi será flagrado por personagem em conversa criminosa

Mesmo cansada das desculpas do rapaz, Viola deixará passar o sumiço inexplicável. Mesmo assim, a cozinheira ficará atenta aos sinais estranhos que o noivo dará.

Ao receber uma ligação, Mavi se distanciará da mocinha. Desconfiada, Viola seguirá o personagem para ouvir o teor da conversa — ainda mais após ser alertada por Rudá (Nicolas Prattes) que o vilão está envolvido com atividades criminosas.

Viola flagrará uma conversa suspeita de Mavi. No telefone, ele combinará detalhes de seus negócios ilegais. "É a mesma coisa, não mudou nada. Operação Portugal é com o Santiago, não comigo. Liga direto para o Santiago", dirá para uma pessoa do outro lado da linha.

Cogitando que Rudá estivesse certo, a protagonista começará a fazer perguntas e a investigar Mavi. Além de descobrir que ele, de fato, tem um restaurante em Portugal, ela questionará se o namorado é um criminoso e sondará Iberê (Jaffar Bambiarra) sobre o paradeiro de Michele (Alanis Guillen) e Cristiano (Bruno Montaleone).

