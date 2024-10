Saiba como filhos de Gisele Bündchen reagiram à gravidez da modelo

Pessoas próximas à Gisele Bündchen, 44, revelaram a reação dos filhos da modelo ao descobrirem a terceira gravidez da mãe.

O que aconteceu

Benjamin, 14, e Vivian, 11, se alegraram com a notícia de que vão ganhar um irmãozinho. "Os filhos da Gisele estão absolutamente empolgados com isso", disse uma fonte ao jornal Daily Mail.

Frutos do relacionamento de Gisele com Tom Brady, eles também se dão bem com o padrasto, Joaquim Valente. "Joaquim tornou-se uma grande parte da vida dos dois desde 2021, quando ela começou a incluir o jiu-jitsu como parte da sua educação domiciliar", acrescentou.