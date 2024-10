Diaba, Roxelle faz Chico matar o próprio pai do coração em 'Volta por Cima'

Roxelle (Isadora Cruz) vai mostrar que não tem limites em "Volta por Cima" (Globo) quando quer uma coisa. Após descobrir que Jão (Fabrício Boliveira) e Madá (Jessica Ellen) estão juntos, ela aproveitará para fazer a cabeça de Chico (Amaury Lorenzo) contra a ex.

O que vai acontecer

Chico já assumiu para Roxelle que gostaria de continuar a relação com Madá, mas permanecer com ela como amante. Sentindo-se insultada, Roxelle resolve continuar seu namoro com Sebastian (Fábio Lago).

Cheio de ciúmes, Chico cobra Roxelle sobre ela estar com Sebastian. Então a oportunista aproveita para fazer uma chantagem: ou Chico a assume como sua namorada ou ela conta para Madá sobre o caso que eles tiveram por anos.