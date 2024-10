'Volta por Cima': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 28/10 a 2/11

Violeta e Osmar voltam para casa, e Jô teme que Joyce seja flagrada. Moreira sugere que ele e Doralice ajudem Chico e Madalena a reatar o namoro. Chico confronta Madalena, e Jão interfere. Jô manda Joyce se esconder. Joyce deixa um brinco cair no quarto de Osmar e Violeta. Jão e Madalena curtem um momento juntos. Chico diz a Roxelle que queria continuar com ela e Madalena. Rique se desespera com as fotos que Rosana aprovou para a campanha. Lucas pede para Cida namorar Sidney. Violeta encontra o brinco de Joyce e fica desconfiada. Joyce usa o carro de Sebastian para ir atrás de Osmar. Edson se enfurece ao ver a imagem da campanha no ônibus. Sebastian se desespera ao dar falta de seu carro. Joyce encontra Osmar no restaurante.

Terça-feira, 29 de outubro

Osmar se surpreende com a presença de Joyce. Jô finge não conhecer Joyce. Jão convence Edson a liberar o ônibus com a imagem da campanha. Moreira briga com Chico. Joyce e Osmar falam sobre o passado. Violeta negocia com contraventores. Osmar pensa em Joyce. Edson discute com Rosana. Edson mostra o último vídeo de Lindomar para Jão. Cida e Sidney se beijam. Chico culpa o padre pelo fim de seu noivado. Tati procura Osmar, e Violeta finge gostar da presença da moça. Jão mostra o vídeo de Lindomar para Madalena, que questiona sobre o bilhete de loteria comprado pelo pai.

Quarta-feira, 30 de outubro

Doralice se emociona ao ver o vídeo de Lindomar. Jão e Madalena tentam descobrir com Tereza qual bilhete Lindomar e Jayme compraram. Osmar compra todas as roupas de ginástica que Tati levou para vender na academia. Doralice e Madalena procuram o bilhete nos pertences de Lindomar. Jayme mente para Jão sobre o bilhete. Rosana tenta fazer as pazes com Edson. Tati procura Jão. Roxelle briga com Chico. Jayme recebe dinheiro de Osmar por mentir para Jão. Madalena vai à casa de Violeta, e Jayme teme encontrar com ela.

Quinta-feira, 31 de outubro