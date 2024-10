A Fazenda: Fernando critica desempenho de Luana em prova: 'Nem contra mim'

Enquanto Flora fazia o trato da vaca e do touro, Fernando conversou com a peoa sobre a próxima prova do Fazendeiro de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

O chef relata que conversou com Luana sobre a estratégia do veto na formação de roça. O peão que sobrar no Resta Um tem direito de vetar um dos roceiros para não fazer a prova do Fazendeiro. Na semana anterior, Luana vetou Fernando, mas acabou perdendo para Gilsão, que se tornou o dono do chapéu essa semana.

"Ela falou que aprendeu na prática que veto é instinto de sobrevivência e não prioridade de grupo", relata. Flora diz que a empresária está fazendo uma estratégia de sempre concordar com o que os adversários dizem.