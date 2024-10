Filho de Chrystian acusa viúva do cantor de ocultar bens de herança

Yuri Paladino, um dos sete filhos do cantor Chrystian, acusou a madrasta, Key Vieira, de ocultar bens do inventário do pai. O artista, que fazia dupla com o irmão Ralf, morreu em junho deste ano.

O que aconteceu

A família diz ainda não ter certeza sobre o valor total do patrimônio deixado por Chrystian. Advogados especulam que ele teria deixado bens em um valor de R$ 60 milhões, mas ainda não tiveram acesso total aos dados bancários do sertanejo.

Diante da situação, Yuri entrou no embate judicial para assumir o processo do inventário. Com isso, ele seria o representante de todos os seis irmãos na ação sobre o patrimônio do pai. O herdeiro do músico acredita que ainda há coisas a serem esclarecidas sobre os bens envolvidos.