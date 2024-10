Cueca usada, lambida no pé por R$ 1 milhão: famosos expõem ofertas ousadas

É passado a época em que uma simples foto com o ídolo era suficiente para satisfazer o fã. Atualmente, os admiradores mais fervorosos das celebridades estão dispostos a desembolsar altas quantias para terem acesso a algo mais íntimo de seus ídolos. De cueca usada a fetiches, diversos famosos têm relatado as propostas ousadas que recebem dos admiradores.

Larissa Tomásia

Larissa Tomásia Imagem: Reprodução/Globo

A ex-bbb recebeu proposta de R$ 50 mil de um seguidor que queria lamber seus pés após um treino na academia. Ela compartilhou o print da proposta inusitada no X (antigo Twitter). O seguidor ainda disse que poderia realizar o pagamento na hora. Tomásia legendou a postagem com um "gente?", acompanhado de risos.