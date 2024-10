Cabelinho cancela show e evento pede devolução de R$ 250 mil; cantor rebate

MC Cabelinho cancelou apresentação programada para o domingo (27), no Festival Drenalândia, em Luanda, Angola, o que levou a organização do evento a exigir a devolução do cachê.

O que aconteceu

Cabelinho chegou a viajar para Luanda, mas não subiu ao palco do evento. Após cancelar a apresentação, os responsáveis foram até o hotel em que o artista está hospedado para exigir a devolução do cachê pago, que foi de R$ 250 mil. As informações são do portal Radar Kianda, de Angola.

Organizadores alegam que "perderam credibilidade" após Cabelinho cancelar show pouco antes de subir ao palco. Conforme a imprensa local, um contratante se revoltou com a atitude do cantor brasileiro e afirma que o valor pago, de R$ 250 mil, "é muito dinheiro" para eles, o equivalente a 50 milhões de kwanzas, a moeda local.