Mãe de suposta filha de Neymar faz apelo a Biancardi: 'Por favor, responda'

Tentativas de contato com Neymar. Gabriella disse ter tentando entrar em contato com Neymar para comunicar sobre a gravidez e o nascimento de Jázmin. Além de mensagens no Instagram do jogador, ela afirma ter enviado uma carta ao instituto do jogador e tentado contato diversas vezes com a família do brasileiro. O advogado dela, Ângelo Carbone, diz que houve troca de mensagens com o pai e a irmã de Neymar, Rafaella.

Equipe do jogador não se pronunciou sobre o caso. Conforme a Folha, a assessoria de Neymar informou que o processo corre em segredo de Justiça, impedindo qualquer tipo de declaração.

Neymar já é pai de três crianças. O primogênito, Davi Lucca, tem 12 anos e é fruto do relacionamento do jogador com Carol Dantas. Já com Bruna Biancardi, Neymar teve Mavie, que nasceu em outubro de 2023. Em julho deste ano, nasceu Helena, filha de Neymar com a modelo Amanda Kimberlly.