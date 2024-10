Beijo na cozinha e tretas: como foi a passagem de Zaac em A Fazenda?

Também protagonizou tretas com outros participantes. Antes da briga que culminou em sua desistência, Zaac já havia se envolvido em outros embates. Chico Barney, colunista do UOL, criticou o comportamento do funkeiro. "Vejo que Zaac está a todo custo tentando assumir um protagonismo, mas ele não sabe muito bem como".

Do beijo à briga.Depois de terem se beijado no programa, Zaac e Gizelly se desentenderam. O cantor se mostrou chateado depois de ela ter apoiado outro participante em uma das tretas. Ele chegou a dizer que "não se dá bem" com ela.

Como foi a treta que levou às desistências

Uma confusão generalizada teve início na noite do sábado (26), com uma discussão entre Zé Love e Luana Targino. A briga começou porque o futebolista demorou para sair do banheiro, o que irritou a modelo.

Ao deixar o banheiro, Zé ironizou Targino: "Da próxima vez você vai esperar 50 minutos", declarou. A peoa rebateu o ex-jogador: "Você é grosso, estúpido". Ele contra-atacou: "Você é baixa. Se tem uma pessoa baixa, essa pessoa é você. Você é nojenta".