Gizelly e Zaac tem DR durante festa de A Fazenda: 'A gente não se dá bem'

Gizelly e Zaac conversaram sobre a relação dos dois durante a quinta festa de A Fazenda 16 (Record). Na última festa, os dois trocaram um beijo e ficaram mais próximos desde então.

O que aconteceu

O cantor se mostrou chateado com a ex-BBB devido ela ficar do lado de Gui durante a treta dos dois na última madrugada.

Zaac expressou sua chateação. "Eu prefiro acordar e me dar bem com pessoas que me dou bem, e não me dar bem com pessoas que não me dão bem!"