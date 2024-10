Lily Allen diz que ganha mais com OnlyFans de pés do que com Spotify

A cantora britânica Lily Allen afirmou, na última sexta-feira (25), que ganha mais dinheiro com seu OnlyFans, onde vende fotos de seus pés, do que com o retorno de suas músicas na plataforma digital Spotify.

"Imagine ser uma artista e ter quase oito milhões de ouvintes mensais no Spotify, mas, fazer mais dinheiro com as 1000 pessoas inscritas para ver fotos de seus pés. Não odeie o jogador, odeie o jogo", escreveu ela no X, antigo Twitter.

O que aconteceu

A artista apontou essa discrepância em resposta a um internauta a criticando por ter um OnlyFans. O internauta havia comentado: "Imagine ser uma das maiores estrelas do pop europeu e ser reduzida a isso", em fotos dos pés dela.