Leticia Colin relembra término com Michel Melamed: 'Uma dor, um sofrimento'

Leticia Colin falou sobre o término com o ex-marido Michel Melamed em sua participação no "Conversa com Bial".

O que aconteceu

A atriz foi relembrada, pelo apresentador, que uma de suas participações no programa foi ao lado de Michel. Eles terminaram em junho deste ano, depois de 9 anos de relacionamento.

Leticia contou que tem o desejo de continuar acompanhando a vida de Michel, apesar do término. "Acho que, daqui para frente, vai continuar cada vez melhor. É que tem um momento, depois que você se separa, que fica doído".