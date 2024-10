Segredo revelado! Afinal, Mavi e Iberê viverão romance em 'Mania de Você'?

Nahum (Ângelo Antônio) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Com isso, Iberê surgiria como o filho que Mércia acreditava estar morto. A triste perda do passado foi destrinchada pela governanta na sequência pesada exibida nesta quinta-feira (24). Nos próximos capítulos serão dados mais detalhes do que aconteceu com a ex de Molina (Rodrigo Lombardi).

Mudanças em Mania de Você

Entretanto, como a novela passa atualmente por uma série de atualizações para driblar a queda de audiência, pode ser que muita coisa mude, incluindo a descoberta de parentesco entre Mavi e Iberê.

Trocando em miúdos, caso o autor leve em conta o que circula na web, certamente deve abrir espaço para desenvolver algum bromance entre os 'superamigos'.