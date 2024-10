Fora do SBT: José Roberto Maciel deixa presidência do Grupo Silvio Santos

"Nesta longa passagem, contribuiu significativamente em grandes momentos de nossa história, deixando um enorme legado de realizações, que alicerçaram as estruturas de negócio para que o Grupo mantenha sua rota de crescimento sustentável. O Grupo Silvio Santos agradece José Roberto Maciel por toda sua dedicação e profissionalismo desejando sucesso em sua jornada.", diz nota da emissora



Quem assume o cargo de CEO do Grupo Silvio Santos interinamente é Marcelo Barp, atual CFO do Grupo. Ele irá acumular as funções dos dois cargos. Engenheiro de formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com MBA em finanças e estratégia pela Universidade de Michigan, Marcelo Barp já atuou como CEO na Credz e na Ouze, conduzindo processos de reestruturação financeira e estratégica. Ele também possui grande experiência em cargos de alta gestão no setor financeiro, com passagens pelo Itaú Unibanco e LuizaCred, diz nota da emissora.