Angélica anuncia Luciano Huck como convidado de seu novo programa

Angelica está pronta para comandar seu novo programa no GNT e Globoplay, o 'Angélica: 50 e Uns'.

O que aconteceu

O anúncio da atração foi feito em maio deste ano. Nesta quarta-feira (23), a apresentadora divulgou, em suas redes sociais, as datas oficiais e ainda deu spoiler de alguns dos convidados.

A estreia será em, 10 de novembro no Globoplay e no dia seguinte, 12, no GNT. "Recebi aqui em casa convidados incríveis como Lázaro Ramos, Gil do Vigor, Gilberto Gil, Antonio Fagundes, Luciano Huck, entre outros, que abriram a mente e o coração para compartilhar suas experiências de maneira honesta e profunda".