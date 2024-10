Chico: 'Torcer pelo Zé Love é torcer pelo Neymar'

Quem votar no Zé Love vai colocar R$ 2 milhões no bolso do Neymar. Torcer pelo Zé Love é torcer pelo Neymar, porque o Love não vai levar nada.

Saryne lembra que um dos argumentos de Sacha, adversário do ex-jogador no game, é que quem deve vencer o programa deve ser quem realmente precisa do dinheiro, dizendo, dessa forma, que ele merece mais do que outros participantes. "Imagina se ele fica sabendo que o prêmio do Zé vai para o Neymar, que já tem muito dinheiro. Sacha ia ficar louco."

Chico lembra que com o valor que Neymar recebe no seu atual time, Al-Hilal, da Arábia Saudita, pouco tempo em campo o atleta consegue receber até mais que o valor devido por Love. "Zé precisa ficar três meses confinado e ganhar para faturar o que Neymar faz em 15 minutos."

