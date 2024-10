Zaac se estressa com Zé Love sobre prova: 'Depois eu sou o cão de guarda'

Durante um papo sobre provas, Zaac se irritou com Zé Love por não ter sido chamado como ajudante da Prova de Fogo de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Zaac discordou da escolha de Love para a Prova de Fogo na semana anterior, quando decidiu levar Albert para a disputa, deixando o cantor de lado. Para evitar a discussão, o ex-jogador decidiu se afastar, o que deixou o funkeiro revoltado. "Por isso eu não queria falar o que penso, porque era o que ia acontecer", dispara pela casa.

Gilsão o aconselha a conversar em particular com Zé Love. "Eu queria falar só com ele, mas como eu consigo falar só com ele? Tá rodeado todo o tempo, falei sobre ele não ter me levado para prova já", responde Zaac.