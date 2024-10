'Zaac acha que mostrar que não é manipulado é ser agressivo', diz Bárbara

No domingo (21), Zaac e Zé Love tiveram um desentendimento em A Fazenda (Record). O funkeiro reclamou não se sentir ouvido dentro do seu grupo de aliados e não gostou não ser chamado para ser ajudante do ex-jogador na Prova de Fogo da semana anterior. Para evitar uma discussão, Love se afastou do cantor que se irritou ainda mais com o amigo.

"Eu não coloco muita fé em uma ruptura do Zaac", reflete Chico Barney. "Acho que ele fala por falar, mas na primeira oportunidade vai ficar de boa".

Bárbara concorda e diz que Zaac está numa tentativa de provar para a casa e para o público que tem personalidade. "Para mostra que 'eu não sou um capacho do Zé Love e não aceito tudo ele fala, vou discordar dele sim'. Mas a fundo mesmo, nem é essa discordância toda."