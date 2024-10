Iron Maiden lamenta a morte de ex-vocalista: 'Muito triste que ele se foi'

O baixista Steve Harris também expressou sua dor com a perda, dizendo que recentemente ainda mantinha contato com o colega. "É muito triste que ele se foi... Pelo menos ele estava se apresentando até recentemente, era algo que o mantinha seguindo em frente, poder estar por aí sempre que podia. Ele fará falta para todos nós. Descanse em paz, amigo", escreveu.

A banda também expressou sua gratidão por tudo o que viveram ao longo desses anos. "Em nome da banda, Rod e Andy, e toda a equipe Iron Maiden, nós estendemos nossos mais profundos sentimentos à família e amigos próximos de Paul", encerrou o comunicado.

Paul Di'Anno morreu em sua casa em Wiltshire, na Inglaterra. Ele ganhou destaque como vocalista do Iron Maiden entre 1978 e 1981, quando cantou no álbum de estreia da banda, 'Iron Maiden', e no influente álbum seguinte, 'Killers'.