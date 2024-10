Rita Cadillac diz que apagaram cigarro em seu bumbum: 'Ver se era plástico'

Rita Cadillac, 70, revelou que uma pessoa já apagou um cigarro em seu bumbum para descobrir se seus glúteos são naturais ou se são próteses.

O que aconteceu

Cadillac explicou que já levou "tapas na bunda", mas teve uma pessoa que resolveu apagar um cigarro em suas nádegas. "Já levei um cigarro queimado na bunda para ver se era de plástico. E eu falava 'isso não é de plástico, é natural'", declarou durante participação no podcast Vem Pod Chegar.

A ex-chacrete, que garantiu ter os glúteos naturais, brincou que quando morrer quer ser velada com o bumbum "para cima". "Brinco que quando morrer quero ser velada de bruços, pelo menos alguém vai me reconhecer. Perguntam se ainda continuo com [esse desejo], e sim, vou continuar, se estiver murcho com 100 anos, coloca uma prótese para poder velar".