Receita média do influenciador é o dobro do salário mínimo, diz CEO da Mynd

Fátima Pissara afirmou que o mercado para influenciador digital no Brasil ainda está bastante aquecido. Ao Alt Tabet, do Canal UOL, a CEO da Mynd, uma das principais agências para quem quer trabalhar com internet no país, destacou que a média de receita de criadores de conteúdo no país é superior a dois salários mínimos, o equivalente a R$ 2.824,00.

A empresária contou que um dos principais ramos hoje para trabalhar com internet é para "influenciadores de nicho". "Tem muito mercado porque está começando a surgir os influenciadores de assuntos específicos. A receita média do influenciador é mais que o salário mínimo do país, mas tem gente ganhando R$ 300 mil, R$ 400 mil por mês".

Pissara ressalta esse segmento de influencer que trabalha para público segmentado. "Tem gente que começou assim, está com 700 mil seguidores e ganha R$ 200 mil por mês só em afiliar [com outras marcas]", explicou, ressaltando haver nicho para todos os gostos. "Você pode colocar qualquer coisa no TikTok que alguém já fez".