MAMA Awards 2024: Confira os principais indicados e as nossas previsões

Previsão: Novamente, quando temos dança e Taemin ele é sempre a melhor aposta. RIIZE teria boas chances se não fosse toda a polêmica com a saída do Seunghan do grupo. "Magnetic" viralizou e é outro grande nome da categoria.

Abaixo temos os principais prêmios, chamados de "daesangs". Eles são: álbum do ano, artista do ano e música do ano.

AOTY (álbum do ano):

Aespa - "Armageddon"

ATEEZ - "The World Ep.Fin: Will"

Baekhyun - "Hello, World"

Enhypen - "Romance: Untold"

(G)I-dle - "2"

Ive - "I've Mine"

Jungkook - "Golden"

Le Ssserafim - "Easy"

NCT 127 - "Fact Check"

NCT Dream - "Dream()Scape"

RIIZE - "Riizing"

Seventeen - "Seventeenth Heaven"

Stray Kids - "Rock-star"

Twice - "With YOU-th"

TXT - "The Name Chapter: Freefall"

Zerobaseone - "Melting Point"

Previsão: Jungkook deve levar essa com "Golden", apesar de Seventeen e Stray Kids também serem fortes candidatos.

ArOTY e SOTY (Artista do Ano e Música do Ano): Todos os indicados na categoria de música automaticamente concorrem aqui. Nossa previsão para a categoria ArOTY é uma disputa acirrada entre Jungkook, Lim Youngwoong ou aespa. Já em SOTY, "Supernova" bateu todos os recordes esse ano nos charts e deve vencer fácil.