Nicolas Prattes revela se pretende se casar com Sabrina Sato e ter filhos

Nicolas Prattes, 27, dá detalhes de relacionamento com Sabrina Sato, 43, e comenta sobre casamento.

O que aconteceu

O ator contou sobre o início do namoro. "Eu estava solteiro, aí mandei uma mensagem. Acho que foi Natal. Falei: 'Pô, Feliz Natal para você e para a sua família'", disse no Lady Night exibido nesta terça-feira (15).

Ele revelou que os dois não paravam de conversar no primeiro encontro. "No primeiro dia, isso era 8 da noite, a gente ficou até meio-dia do dia seguinte conversando sem parar, incessantemente. Eu não dava atenção para mais ninguém."